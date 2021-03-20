Олимпиада в Токио пройдет без болельщиков из-за рубежа

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией. Такое решение в субботу приняли организаторы соревнований по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате.