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14:02 (мск), источник: ТАСС

Олимпиада в Токио пройдет без болельщиков из-за рубежа

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией. Такое решение в субботу приняли организаторы соревнований по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате.

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Источник: AP 2020

«Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», — сказала журналистам министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава.

Министр добавила, что организаторы Олимпиады в Токио возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам, которых не допустят на соревнования.

Во встрече также приняли участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото.

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