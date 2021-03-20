Названо число купленных на Олимпиаду в Токио билетов

Речь идет примерно о 600 тысячах билетах на Игры и 30 тысячах — на Паралимпиаду. Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпиады в Токио принял окончательное решение о проведении соревнований без иностранных болельщиков.

Впервые о возможном запрете на посещение Игр иностранными болельщиками стало известно в начале марта. Мера призвана предотвратить распространение COVID-19. Также в Японии опасаются попаданию на острова новых штаммов вируса.

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