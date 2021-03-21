СМИ: Япония просит другие страны ограничить размеры делегаций на Олимпиаде

В первую очередь они будут принимать участие в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр. В частности, Япония ожидает с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона, поскольку следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже.

Из-за профилактических мер против коронавируса Япония просит другие страны ограничить размер прибывающей делегации до 12 человек, если она сопровождает лидера страны, и до пяти человек, если речь идет о приезде министра. Вместе с тем японская сторона готова вести согласование по этому вопросу с каждой страной в отдельности.

В субботу оргкомитет «Токио-2020» согласовал с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и будут проведены с 23 июля по 8 августа 2021 года.