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10:49 (мск), источник: ТАСС

Опрос: Жители пяти стран выступают против проведения Олимпиады этим летом

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса, проведенного Японским исследовательским институтом СМИ.

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Согласно полученным результатам, больше всего противников проведения Игр в Токио в этом году среди жителей Таиланда. Там 95,6% опрошенных поддерживают вариант отмены или повторного переноса Олимпиады. На втором месте оказались граждане Южной Кореи (94,7%), а на третьем — китайцы (82,1%). Большинство жителей США (74,4%) и Франции (70,6%) также не согласны с решением проводить Олимпиаду этим летом в условиях пандемии коронавируса.

Опрос проводился с декабря по январь. В нем приняли участие около 5 тыс. человек — по 1 тыс. из каждой страны.

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В субботу оргкомитет «Токио-2020» согласовал с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и будут проведены с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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