Опрос: Жители пяти стран выступают против проведения Олимпиады этим летом

Согласно полученным результатам, больше всего противников проведения Игр в Токио в этом году среди жителей Таиланда. Там 95,6% опрошенных поддерживают вариант отмены или повторного переноса Олимпиады. На втором месте оказались граждане Южной Кореи (94,7%), а на третьем — китайцы (82,1%). Большинство жителей США (74,4%) и Франции (70,6%) также не согласны с решением проводить Олимпиаду этим летом в условиях пандемии коронавируса.

Опрос проводился с декабря по январь. В нем приняли участие около 5 тыс. человек — по 1 тыс. из каждой страны.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.