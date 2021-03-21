Экономика Японии потеряет $1,37 млрд из-за решения проводить ОИ без зрителей из-за рубежа
ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Япония недополучит порядка 150 млрд иен ($1,37 млрд)
ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Япония недополучит порядка 150 млрд иен ($1,37 млрд)
Их сведения основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребления со стороны иностранных туристов до начала пандемии коронавируса. Больше всего при этом пострадают гостиничный и ресторанный бизнес.
Дополнительные экономические потери могут возникнуть в случае, если организаторы Игр примут решение ограничить число японских зрителей на спортивных объектах во время соревнований.
В субботу оргкомитет «Токио-2020» согласовал с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) решение не допускать на Олимпиаду болельщиков