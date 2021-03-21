Экономика Японии потеряет $1,37 млрд из-за решения проводить ОИ без зрителей из-за рубежа

Их сведения основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребления со стороны иностранных туристов до начала пандемии коронавируса. Больше всего при этом пострадают гостиничный и ресторанный бизнес.

Дополнительные экономические потери могут возникнуть в случае, если организаторы Игр примут решение ограничить число японских зрителей на спортивных объектах во время соревнований.

Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады и мерами против коронавируса, бюджет ее проведения вырос и сейчас составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).