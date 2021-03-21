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21 марта, источник: ТАСС

Виктор Лукашенко: Белорусские спортсмены выступят на Олимпиаде под национальным флагом

ТАСС, 21 марта. Белорусские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио под национальным флагом и с национальным гимном. Об этом сообщил в воскресенье президент Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Глава НОК подчеркнул, что после принятия решения временно не признавать его избрание на этот пост Международный олимпийский комитет (МОК) не стал обострять ситуацию. «Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично», — сказал он.

Лукашенко также отметил, что делегация Белоруссии будет состоять из 200 человек. «Мы будем жить в олимпийской деревне, завоевано 74 лицензии. Мы планируем еще немного больше 100. Делегация Беларуси будет около 200 человек. Это и спортсмены, и тренеры, и медицинский персонал, и технические сотрудники. Тесты (ПЦР — прим. ТАСС) планируется проводить пока раз в четыре дня», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что МОК может принять дальнейшие меры, в том числе решение о выступлении белорусских спортсменов в Токио под нейтральным олимпийским флагом.

Исполком МОК 7 декабря ввел санкции против руководства НОК Белоруссии, в том числе Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента. Это было связано с тем, что «руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии.

26 февраля Виктор Лукашенко был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Белоруссии. МОК объявил о продлении санкций в отношении НОК Белоруссии. Он также в качестве временной обеспечительной меры не признал Виктора Лукашенко президентом НОК. В ответ НОК Белоруссии заявил, что считает необоснованным решение МОК, видя в нем политическую подоплеку.

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