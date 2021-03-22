Сегодня исполняется 30 лет НОК Беларуси

Из архивных документов следует, что на учредительной конференции 268 делегатов заслушали доклад подготовительного комитета. Первым президентом НОК Беларуси избран председатель Госкомспорта БССР Владимир Николаевич Рыженков. Первым вице-президентом — трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, вице-президентами — заместитель председателя Госкомспорта БССР Виктор Путьков и председатель БФСО «Динамо» Константин Платонов.

Вице-президент НОК Беларуси Виктор Путьков позднее отмечал, что документы по регистрации новой спортивной организации приходилось делать с чистого листа. Госкомспорту БССР приходилось переводить с английского языка устав. Незнакомая лексика, юридические тонкости — это лишь малая часть, с чем пришлось столкнуться при образовании НОК Беларуси.

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9 марта 1992 года НОК Беларуси признан Международным олимпийским комитетом в качестве временного члена этой организации. Менее чем через месяц, 6 апреля, произошло историческое событие: с визитом в Минск прибыл президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч.

Важной для белорусского спорта является 101-я сессия МОК, которая прошла 21—25 сентября 1993 года в Монако. На этой сессии НОК Беларуси стал полноправным членом мировой олимпийской семьи. Республика Беларусь получила право делегировать на Олимпийские игры свою национальную команду.

Впервые белорусские спортсмены выступили самостоятельной дружиной на Олимпийских играх в 1994 году. Это историческое событие произошло на зимних Играх в Лиллехаммере (Норвегия). Белорусскими атлетами тогда было завоевано две серебряные награды. Отличились Игорь Железовский (конькобежный спорт) и Светлана Парамыгина (биатлон).

Первую золотую медаль Олимпиады в истории независимой Беларуси завоевала Екатерина Карстен (Ходотович). Произошло это 28 июля 1996 года в Атланте (США).

После создания Национального олимпийского комитета спортсмены страны выступили на 13 Олимпийских играх — 7 зимних и 6 летних. Чемпионами и призерами Игр стали 128 белорусских спортсменов. Они завоевали 96 олимпийских медалей: 20 золотых, 32 серебряные и 44 бронзовые. Беларусь по праву входит в число ведущих мировых спортивных держав.

Важная веха в развитии белорусского спорта — избрание президентом НОК Александра Лукашенко. Это произошло 15 мая 1997 года.

«Мною двигало желание сохранить все лучшее, что накоплено в спорте в республике за годы ее участия в международном олимпийском движении», — сказал позже Президент страны.

С избранием Александра Лукашенко на данный пост спортивная жизнь в стране получила новый мощный импульс. Укрепилась материально-техническая база спорта. Реконструированы центральные стадионы, олимпийские спортивные комплексы. Учреждены именные стипендии Президента Республики Беларусь.

Дальнейшее развитие получили олимпийские виды спорта: хоккей, биатлон, футбол, легкая атлетика, бокс, гребля академическая, теннис, тяжелая атлетика и другие. Созданы необходимые условия для развития массовой физической культуры, детского, юношеского спорта, роста мастерства белорусских спортсменов.

За большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения на посту Президента НОК Александр Лукашенко награжден двумя специальными призами Международного олимпийского комитета.

С 2013 года Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь получил новую штаб-квартиру. Здание считается одним из самых интересных архитектурных сооружений. Именно отсюда, начиная с 2014 года, отправляются на главные старты четырехлетия белорусские олимпийцы.

За 30 лет с момента образования НОК существенно изменилась и улучшилась спортивная база. В Беларуси функционируют более 23 000 физкультурно-спортивных сооружений.

Для профессиональных спортсменов и любителей в Беларуси доступны спорткомплексы мирового класса: национальный олимпийский стадион «Динамо», многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс «Минск-Арена», многофункциональный культурно-спортивный и развлекательный комплекс «Чижовка-Арена», олимпийские комплексы «Раубичи» и «Стайки», дворец спорта «Уручье», республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам в Заславле, гребной канал в Бресте, республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке, стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко и многие другие.