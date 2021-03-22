Организаторы Олимпиады в Токио отказались от волонтеров из-за рубежа
ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение отказаться от приглашения волонтеров
ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение отказаться от приглашения волонтеров
При этом он пообещал, что организаторы рассмотрят вопрос допуска ограниченной группы иностранных волонтеров, без которых невозможна организация тех или иных мероприятий. В понедельник агентство Kyodo сообщило, что на Олимпиаду в Токио будут допущены порядка 500 волонтеров
Ранее организаторы приняли решение не допускать на состязания болельщиков
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако
В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.