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13:53 (мск), источник: ТАСС

Организаторы Олимпиады в Токио отказались от волонтеров из-за рубежа

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение отказаться от приглашения волонтеров из-за рубежа. Об этом в понедельник журналистам сообщил генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

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Источник: РИА "Новости"

При этом он пообещал, что организаторы рассмотрят вопрос допуска ограниченной группы иностранных волонтеров, без которых невозможна организация тех или иных мероприятий. В понедельник агентство Kyodo сообщило, что на Олимпиаду в Токио будут допущены порядка 500 волонтеров из-за границы.

Ранее организаторы приняли решение не допускать на состязания болельщиков из-за рубежа. Купившим билеты иностранцам будут возмещены потраченные средства.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.

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