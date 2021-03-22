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15:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Япония допустит на Игры зарубежных волонтеров с уникальными навыками

ТОКИО, 22 мар — РИА Новости. Исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил в понедельник, что на запланированные на лето Игры может быть допущена лишь ограниченная группа проживающих за границей волонтеров, навыки которых являются необходимыми для успешного проведения соревнований.

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«Чрезвычайно прискорбно, что необходимо принять такое решение. Однако дальнейшая отсрочка этого решения приведет лишь к большей неразберихе», — подчеркнул он.

В частности, Муто пояснил, что в настоящее время за рубежом проживают около 2,3 тысячи волонтеров, которых планировалось привлечь изначально. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, оргкомитет принял решение отказаться от допуска волонтеров из-за границы в целом.

Как сообщали ранее японские СМИ со ссылкой на источники, число волонтеров, которые все же смогут въехать по специально выданным разрешениям, не превысит 500 человек. Это, в частности, коснется тех специалистов, которым невозможно подобрать альтернативу на территории Японии, к примеру переводчиков с редкими языками.

Ранее в субботу состоялась онлайн-встреча между представителями организационного комитета Олимпийских игр в Токио, главами Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, а также представителями японского правительства.

По итогам встречи оргкомитет ОИ в Токио официально объявил о решении провести запланированные на лето Игры без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. Стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, будет возвращена, отмечается в документе. Организаторы также выразили убеждение, что «данное решение позволит еще лучше обеспечить безопасность всех участников Игр и жителей Японии».

В свою очередь, МОК и МПК заявили, что они полностью уважают и принимают решение японской стороны.

Как ожидается, решение по максимально возможному числу зрителей на Олимпиаде будет вынесено в течение апреля. По данным агентства Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах, не исключается, что организаторы могут ввести ограничение в 50% на заполняемость олимпийских объектов.

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