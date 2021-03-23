Премьер Японии не посетит церемонию старта эстафеты олимпийского огня
ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/.
ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/.
«Учитывая расписание моего присутствия в парламенте, я решил отказаться от участия [в церемонии]», — приводит агентство Kyodo заявление главы правительства.
17 марта агентство сообщило, что вместо Суги на церемонии будут присутствовать глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото и министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.
Эстафета олимпийского огня в преддверии Олимпиады в Токио начнется в футбольном тренировочном центре
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако