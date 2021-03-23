Премьер Японии не посетит церемонию старта эстафеты олимпийского огня

«Учитывая расписание моего присутствия в парламенте, я решил отказаться от участия [в церемонии]», — приводит агентство Kyodo заявление главы правительства.

17 марта агентство сообщило, что вместо Суги на церемонии будут присутствовать глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото и министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1330155a857c07f5e11f" data-vnd="1330155a857c07f5e11f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1330155a857c07f5e11f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Эстафета олимпийского огня в преддверии Олимпиады в Токио начнется в футбольном тренировочном центре J-Village в городе Нараха. Церемония пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. На церемонии выступит хор школьников, который исполнит песню Hana wa saku. Она была создана при поддержке телеканала NHK в рамках благотворительной программы помощи регионам, пострадавшим от землетрясения и цунами 2011 года.

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.