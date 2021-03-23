В Госдуме просят кабмин регламентировать сдачу ГТО школьниками с отклонениями по здоровью

В письме, с копией которого ознакомился ТАСС, отмечается, что с 2019 года люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью являются полноправными участниками комплекса ГТО и допускаются к выполнению тестовых норм. «Вместе с тем порядок участия обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья (отнесенных к подготовительной и специальной медицинским группам) в выполнении нормативов испытаний ВФСК ГТО не определен», — говорится в обращении.

Авторы документа указывают, что школьники подготовительной группы направляются к врачам спортивной медицины, которые не входят в состав школьного медперсонала, и допускаются к сдаче комплекса ГТО только после дополнительного медосмотра, порядок которого не установлен. «А для школьников специальных медицинских групп и вовсе действует запрет к участию в ГТО», — отмечают парламентарии. В связи с этим депутаты просят премьера дать ряд поручений профильным министерствам с целью «устранения неравных социальных и образовательных условий для школьников с различным уровнем здоровья».

«Школьники специальных медицинских групп к участию в ГТО по-прежнему не допущены, в результате чего сложилась ситуация неравноправности социальных и образовательных условий для школьников с различным уровнем здоровья», — подчеркнула она.

Депутат напомнила, что сдача нормативов ГТО позволяет школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. «Почему мы лишаем детей из спецмедгрупп этих возможностей? Необходимо определить подходы, необходимые для освоения предмета физической культуры данной категорией учащихся, и разработать нормативы к участию школьников и студентов специальных медицинских групп в комплексе ГТО. Комплексный подход к этому вопросу позволит сохранить и укрепить психофизическое здоровье учащихся и положительно скажется на динамике уровня здоровья подрастающего поколения», — считает Павлова.

Письмо также подписали первый замглавы комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, член комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Драчев и член комитета по охране здоровья Валерий Елыкомов.

О комплексе ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 годы. Она была возрождена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.