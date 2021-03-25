Факел олимпийского огня Игр-2020 погас в первый день эстафеты

Церемония старта эстафеты олимпийского огня началась в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Во время одного из этапов пламя в факеле погасло, оно было восстановлено от резервной лампады.

«Пламя погасло из-за неисправной горелки. Пламя нередко гаснет, и это может произойти по ряду причин, например, при сильном ветре», — сказано в сообщении организаторов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f6d53d078a828f46bae3" data-vnd="f6d53d078a828f46bae3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f6d53d078a828f46bae3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.