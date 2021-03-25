Факел олимпийского огня Игр-2020 погас в первый день эстафеты
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Факел олимпийского огня Игр-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год, погас в первый день эстафеты, сообщает АП.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Факел олимпийского огня Игр-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год, погас в первый день эстафеты, сообщает АП.
Церемония старта эстафеты олимпийского огня началась в четверг в префектуре Фукусима на
«Пламя погасло
Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.