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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Факел олимпийского огня Игр-2020 погас в первый день эстафеты

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Факел олимпийского огня Игр-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год, погас в первый день эстафеты, сообщает АП.

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Источник: AP 2020

Церемония старта эстафеты олимпийского огня началась в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Во время одного из этапов пламя в факеле погасло, оно было восстановлено от резервной лампады.

«Пламя погасло из-за неисправной горелки. Пламя нередко гаснет, и это может произойти по ряду причин, например, при сильном ветре», — сказано в сообщении организаторов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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