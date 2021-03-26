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10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Факел погас во второй раз за два дня эстафеты олимпийского огня в Японии

Факел с олимпийским огнем погас в очередной раз во второй день эстафеты в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Источник: AP 2020

Один из участников пробега, принимая эстафету, не заметил, что огонь погас. Он пробежал практически всю дистанцию с потухшим факелом. Уточняется, что погода была очень ветреной, поэтому сотрудники группы сопровождения не сразу смогли зажечь запасной факел.

Аналогичный инцидент произошел в первый день эстафеты. Тогда факел погас у одной из участниц пробега.

В субботу, 20 марта, оргкомитет Олимпиады в Токио принял окончательное решение о проведении соревнований без иностранных болельщиков.

Мера призвана предотвратить распространение COVID-19. Также в Японии опасаются попадания на острова новых штаммов вируса.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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