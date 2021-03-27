Более 4 тыс. человек приняли участие в этапе конкурса «ГТО: будь в команде России!»

Онлайн-мероприятие стало одним из финальных аккордов акции «Дни ГТО», приуроченной к 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО и 7-летию со дня возрождения президентом России Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Конкурс проводился Минспортом России совместно с Российским футбольным союзом (РФС), Российской федерацией баскетбола (РФБ), Федерацией хоккея России (ФХР) и Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ). Главными призами стали комплекты спортивной формы, коллекционные издания книги «Олимпийские чемпионы» с автографом президента ФХР Владислава Третьяка, мячи и толстовки с символикой ГТО.

«Комплекс ГТО за 90 лет внес огромный вклад в развитие спорта. В последние годы в рамках проекта было реализовано большое количество инициатив, он стал очень популярным среди спортсменов-любителей. Массовый спорт — основа здоровья и важный элемент для продвижения профессионального футбола», — отметил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Согласно правилам, всем совершеннолетним участникам комплекса ГТО было направлено информационное письмо с предложением участия в конкурсе, условием которого было ответить на вопросы о любимом виде спорта, указанном при регистрации на официальном сайте ГТО. Далее участникам следовало подписаться на официальные аккаунты федераций и комплекса ГТО в социальной сети «ВКонтакте». «Комплекс ГТО — один из главных инструментов популяризации здорового образа жизни. Мы рады объединиться с другими спортивными федерациями для успешной реализации этого проекта», — сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

«Традиции, преемственность и современность, устремленность в будущее — эти качества отличают ГТО сегодня. В такой праздник хочется поздравить коллег и пожелать им покорения новых вершин», — подчеркнул генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.