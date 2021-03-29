Выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили 110-летию Олимпийского комитета России

«Выстрел произвели председатель комитета по физической культуре и спорту
Также в торжественном мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы — легкоатлетка Татьяна Казанкина, баскетболистка Людмила Муравьева, лыжница Любовь Мухачева, велогонщик Александр Краснов, биатлонист Юрий Кашкаров.
Как отметили в комитете, петербургские олимпийцы уже не в первый раз участвуют в церемонии полуденного выстрела. Лыжница Любовь Егорова производила залп в честь 100-летия российского олимпийского движения. 19 июля 2020 года Казанкина и велогонщик Владимир Осокин произвели полуденный выстрел в связи с 40-летием московской Олимпиады. 9 февраля 2018 года Мухачева произвела выстрел в честь открытия Олимпийских зимних игр в Пхёнчхане.
Олимпийский комитет России создан в 1911 году в