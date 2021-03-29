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29 марта, источник: ТАСС

Выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили 110-летию Олимпийского комитета России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в понедельник посвятили 110-летию образования Олимпийского комитета России. Залп произвели олимпийские чемпионы и призеры разных лет, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

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Источник: РИА "Новости"

«Выстрел произвели председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, серебряный призер Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь и олимпийский чемпион, гандболист Юрий Нестеров», — рассказал собеседник агентства.

Также в торжественном мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы — легкоатлетка Татьяна Казанкина, баскетболистка Людмила Муравьева, лыжница Любовь Мухачева, велогонщик Александр Краснов, биатлонист Юрий Кашкаров.

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Как отметили в комитете, петербургские олимпийцы уже не в первый раз участвуют в церемонии полуденного выстрела. Лыжница Любовь Егорова производила залп в честь 100-летия российского олимпийского движения. 19 июля 2020 года Казанкина и велогонщик Владимир Осокин произвели полуденный выстрел в связи с 40-летием московской Олимпиады. 9 февраля 2018 года Мухачева произвела выстрел в честь открытия Олимпийских зимних игр в Пхёнчхане.

Олимпийский комитет России создан в 1911 году в Санкт-Петербурге и воссоздан в 1991 году (в 1951—1991 годах функционировал Национальный олимпийский комитет СССР).

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