Томас Бах открыл цифровую выставку в Олимпийском комитете Греции

Бах посещает Афины с двухдневным визитом 29 и 30 марта, это его первая поездка после переизбрания на пост президента Международного олимпийского комитета до 2025 года.

«Цифровая выставка представляет всех современных греческих олимпиоников, а также Олимпийский огонь, который является одним из самых мощных символов олимпизма», — сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

Президент НОК и член МОК Спирос Капралос приветствовал президента Баха в штаб-квартире греческого Олимпийского комитета.

«Мы благодарим президента Баха за его первую поездку после его переизбрания президентом МОК в Грецию, что является большой честью для страны. Президент Международного олимпийского комитета все эти годы и многими способами доказывал, что Греция занимает особое место в его сердце. Я также хочу поздравить президента Баха с его переизбранием, и я уверен, что все члены МОК продолжат отличную работу, проделанную в рамках олимпийской повестки-2020 и повестки-2020 + 5», — сказал Капралос, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что после внесения поправок в устав НОК греческие олимпийцы в понедельник изберут своего представителя в генеральной ассамблее НОК.

По его словам, открывшаяся цифровая выставка — это небольшая дань уважения тем, кто чествовал Грецию с 1986 года на Олимпийских играх.

«Мы также представляем два самых мощных олимпийских символа, Олимпийский огонь и олимпийский флаг, пропагандирующие ценности олимпизма», — сказал Капралос.

Со своей стороны, Бах сказал, что новый устав НОК и проходящие сегодня выборы спортсменов для представления на пленарном заседании, новое освещение на стадионе Панатинаикос, а также цифровая выставка, которая связывает настоящее с будущим, отражают содержание повестки-2020.

«Сегодня у Греции тройное первенство. Помимо того, что ваша страна первой выходит на стадион на церемонии открытия Олимпийских игр, это первая страна, которую я посетил после своего переизбрания, и первая страна, которая получит Олимпийский трофей (Olympic Trophy), награду МОК с изображением Олимпийского дома в Лозанне», — сказал Бах, которого цитирует пресс-служба.

Президент МОК вручил Спиросу Капралосу Олимпийский трофей — высеченное из зеленого камня изображение новой штаб-квартиры МОК в швейцарском городе Лозанна, которая была открыта летом 2019 года.