Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии

Логотип Futura стал победителем голосования, набрав 74% голосов и обойдя вариант под названием Dado. В голосовании на сайте оргкомитета приняли участие 871 тыс. человек. Эмблемы были представлены 6 марта в рамках музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Впервые логотип Олимпиады был выбран всенародным голосованием.

Логотип представляет собой стилизованное изображение числа 26, выполненное в сером цвете.

«Логотип Futura, вдохновленный темами спорта, солидарности и устойчивого развития, выполнен в динамичном и современном дизайне, который отражает фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр», — сказала председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм — 2026 Сари Эссайя.