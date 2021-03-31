Депутат Госдумы унизительно высмеял Бузову за желание спеть гимн России на Олимпийских играх

По его мнению, 35-летняя звезда инстаграма (23,3 млн подписчиков) не умеет петь. Милонов посоветовал Бузовой, недавно расставшейся с блогером и певцом Давой, вместо пения обзаводиться новыми ухажерами и стартапами. Депутат пошутил, что ее пение настолько плохое, что от этого может начаться расстройство желудка — до тошноты.

«Я был в шоке. Чтобы исполнять композицию, нужно уметь петь. Без обид. Но может, она перепутала? Может, она хотела быть чирлидершей? В ее возрасте это нормально.



С другой стороны, если к нам будут так относиться, как сейчас, то нужно только Бузову и посылать. Чтобы им стало тошно и началось расстройство желудка.



У нас есть люди, которые умеют петь. Понятно, что можно стебаться, но Киркоров может петь. Тот же Коля Басков умеет петь, Лазарев… А Бузова пусть обзаводится новыми ухажерами и стартапами», — сказал Милонов в интервью «СЭ».

В феврале Бузова опубликовала новый пост в инстаграме, в котором в числе прочего написала следующее: «Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к родине. Когда в мире многие желают нам и нашей стране зла, публично запрещают спортсменам представлять и защищать наш флаг, не признают наши достижения — мне не стыдно наперекор всем сказать, что я горжусь Россией и люблю ее».