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2 апреля, источник: Спорт РИА Новости

МИД назначил спецпреда по международному спортивному сотрудничеству

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. МИД РФ назначил спецпредставителя по международному спортивному сотрудничеству, им стал Михаил Хорев, следует из распоряжения правительства РФ.

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В пятницу вечером на официальном сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 31 марта об изменениях в составе оргкомитета по проведению в 2023 году первенства мира среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске и чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге.

«Указать новую должность члена организационного комитета Хорева М. В. — посол по особым поручениям, специальный представитель МИДа РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества», — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На сайте МИДа указано, что Михаил Хорев занимает должность замдиректора департамента по правам человека и гуманитарного сотрудничества МИД России, он чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.

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