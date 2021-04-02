МИД назначил спецпреда по международному спортивному сотрудничеству

В пятницу вечером на официальном сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 31 марта об изменениях в составе оргкомитета по проведению в 2023 году первенства мира среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске и чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге.