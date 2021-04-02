МИД назначил спецпреда по международному спортивному сотрудничеству
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. МИД РФ назначил спецпредставителя по международному спортивному сотрудничеству, им стал Михаил Хорев, следует из распоряжения правительства РФ.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. МИД РФ назначил спецпредставителя по международному спортивному сотрудничеству, им стал Михаил Хорев, следует из распоряжения правительства РФ.
В пятницу вечером на официальном сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 31 марта об изменениях в составе оргкомитета по проведению в 2023 году первенства мира среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске и чемпионата мира по хоккею в
«Указать новую должность члена организационного комитета Хорева М. В. — посол по особым поручениям, специальный представитель МИДа РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества», — говорится в распоряжении, подписанном
На сайте МИДа указано, что Михаил Хорев занимает должность замдиректора департамента по правам человека и гуманитарного сотрудничества МИД России, он чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.