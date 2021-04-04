Бокерия и Воевода приняли участие в оздоровительной акции «10 тысяч шагов к жизни»

Впервые такая акция была организована на ВДНХ во Всемирный день сердца в сентябре 2015 года, девиз проекта — «Мы вместе шагаем за здоровьем!» В 2021 году столичный маршрут оздоровительной ходьбы проходил по территории ВДНХ и Ботанического сада. Основная задача проекта — приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни и двигательной активности.

Вместе с посетителями ВДНХ и Бокерией в оздоровительной ходьбе также приняли участие член комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров, депутат Госдумы и чемпион мира по бобслею Алексей Воевода, а также председатель молодежного совета Департамента здравоохранения Москвы Павел Королев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом акции специалисты измерили пульс и давление ее участникам, а волонтеры — инструкторы Лиги здоровья нации по здоровому образу жизни провели инструктаж. За несколько минут до начала акции состоялась символическая передача эстафеты в рамках Всероссийского проекта «Каждому городу — маршрут здоровья». Ее получил Санкт-Петербург.

«Ходьба является важнейшим элементом для поддержания физического здоровья человека, — сказал Бокерия журналистам перед началом мероприятия. — Было проведено огромное исследование, согласно которому люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, живут на шесть-восемь лет дольше тех, кто ведет сидячий образ жизни. Потребность быть здоровым у нашего народа огромная. Те люди, которые начали активно ходить, потом вспоминают о своих прежних увлечениях другими видами спорта: баскетболом, футболом, лыжами и так далее».

«Все начинается с первого шага, для меня ходьба — это необходимость. Сейчас очень популярны марафоны, но я не могу их бегать, потому что сам спринтер. Но ходить я могу по 48−50 километров в сутки. Это самый лучший способ остаться с самим собой и выкинуть из головы все ненужные мысли», — добавил Воевода.

Об акции

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить в день от шести до десяти тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Проект в столице поддержан правительством Москвы. В воскресенье акция проходит во многих городах России. За период летней акции 2019 года москвичи сделали порядка 10 млн шагов.