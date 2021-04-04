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17:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе отреагировала на возможный бойкот Олимпиады норвежцами

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Норвежцы занимаются спекуляциями, рассуждая о возможности бойкотировать зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, считает президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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В феврале члены норвежской спортивной академии призвали правительство страны к принятию решения бойкотировать Игры из-за нарушений прав человека в Китае. В субботу на эту тему высказался трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо.

«Я думаю, что это все спекуляции. Я в это не верю. Они уже хотели не приехать на чемпионат мира по лыжным гонкам, но все были там и все было хорошо», — цитирует Вяльбе YouTube-канал Telesport.

Четырнадцатикратная чемпионка мира подчеркнула, что российская команда сконцентрирована на своей подготовке и не следит за высказываниями норвежцев.

«Я вообще ничего не думаю. Мне не интересно ничего из того, что говорит сборная Норвегии, где она будет тренироваться, что она пропустит, где она будет участвовать. Мы готовимся к Олимпийским играм, это самый главный старт для любого спортсмена. Нам не нужно отвлекаться на кого-то. <…> Мы должны ехать и достойно там выступать, вот и все», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4—20 февраля.

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