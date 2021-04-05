Путин подписал закон о налоговом вычете НДФЛ на фитнес и спорт
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на
Согласно закону, такой вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной гражданином за
Причем эти услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Таким образом, с учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тысячи рублей в год.
Как ранее заявлял журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый налоговый вычет на
Для получения вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Вычет будет предоставлен лишь в отношении тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством список. При этом оказывающие эти услуги
Путин также подписал сопутствующий закон, вносящий изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ», которые законодательно закрепляют понятие «физкультурно-оздоровительной услуги» и уточняют определение