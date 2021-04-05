Путин подписал закон о налоговом вычете НДФЛ на фитнес и спорт

Согласно закону, такой вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами не превышающей 120 тысяч рублей в год.

Причем эти услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Таким образом, с учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тысячи рублей в год.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7ce638d30a8eb32bb5d3" data-vnd="7ce638d30a8eb32bb5d3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7ce638d30a8eb32bb5d3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее заявлял журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство считает эти расходы социально значимыми, наряду с расходами на лечение, обучение, благотворительность и рядом других. Налоговые вычеты по таким расходам стимулируют развитие экономики и положительно влияют на качество жизни, подчеркнул он.

Для получения вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Вычет будет предоставлен лишь в отношении тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством список. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин.

Закон должен будет вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.