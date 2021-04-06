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08:38 (мск), источник: ТАСС

КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио

ТАСС, 6 апреля. КНДР не будет принимать участие в Олимпиаде в Токио летом этого года, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило во вторник южнокорейское агентство Yonhap.

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Источник: Reuters

По его данным, такое решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР, состоявшемся в Пхеньяне 25 марта.

По данным агентства ЦТАК, сессия НОК КНДР прошла 25 марта в формате видеоконференции. Участники заседания обсудили «практические вопросы, связанные с проведением общественных спортивных мероприятий». В своих выступлениях председатель НОК Ким Ир Гук, который также занимает пост министра спорта, и другие участники говорили в том числе о необходимости «укрепления сотрудничества с международными спортивными организациями».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся 23 июля-8 августа 2021 года.

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