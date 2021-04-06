США будут обсуждать с союзниками возможный бойкот Олимпиады в Китае

«Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон идею «совместного бойкота» Олимпиады в КНР.

«Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу», — подчеркнул Прайс.