США будут обсуждать с союзниками возможный бойкот Олимпиады в Китае

«Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон идею «совместного бойкота» Олимпиады в КНР.
«Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу», — подчеркнул Прайс.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.