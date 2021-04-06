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6 апреля, источник: ТАСС

США будут обсуждать с союзниками возможный бойкот Олимпиады в Китае

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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Источник: AFP 2020

«Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон идею «совместного бойкота» Олимпиады в КНР.

«Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу», — подчеркнул Прайс.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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