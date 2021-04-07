В Госдепе заявили, что США не приняли решения относительно Олимпиады в КНР

«Как я сказал, нам нечего объявить по поводу Олимпиады в Пекине. 2022 год еще далеко, но мы будем продолжать тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить беспокоящие нас всех вопросы и выработать общий подход к КНР», — написал он.

Ранее на регулярном брифинге для журналистов Прайс заявлял, что США намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота Олимпийских игр в КНР. При этом он утверждал, что Пекин несет ответственность за различные серьезные нарушения прав человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Отношения США и Китая базируются «на конкуренции», Вашингтон и Пекин также порой выступают как противники, но у этих двусторонних связей есть и элементы сотрудничества, сказал Прайс. Согласно изложенной им информации, США будут руководствоваться своими «интересами и ценностями» при выстраивании дальнейших отношений с КНР.

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С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в СУАР. Между тем Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.