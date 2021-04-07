Власти Японии заявили, что они не обсуждают с США возможный бойкот Олимпиады в КНР
ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии не ведет с США обсуждений возможного бойкота Олимпийских игр в Китае. Об этом в среду на регулярной
ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии не ведет с США обсуждений возможного бойкота Олимпийских игр в Китае. Об этом в среду на регулярной
«Между Японией и США не ведется обсуждений, связанных с подходом к Олимпийским играм в Пекине», — отметил он. В то же время Като подчеркнул, что японская сторона испытывает «серьезную обеспокоенность» в связи с ситуацией с правами человека в
Ранее на регулярном брифинге для журналистов руководитель
С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в СУАР. Между тем Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в