СМИ: В Госдепе уточнили позицию США по вопросу бойкота Олимпиады в Китае

«Наша позиция в отношении Олимпиады 2022 года не изменилась, — сказал источник издания. — Мы не обсуждали и не обсуждаем [возможность] какого-либо совместного с нашими союзниками и партнерами бойкота».

Данное разъяснение, как указало издание, последовало после сделанного в тот же день руководителем пресс-службы Госдепартамента Недом Прайсом заявления о том, что Соединенные Штаты обсуждали со своими зарубежными партнерами вопрос о том, следует ли участвовать в Играх 2022 года. «Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров, — сказал Прайс во вторник на регулярном брифинге для журналистов. — Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--821f40c40361faef0ecc" data-vnd="821f40c40361faef0ecc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=821f40c40361faef0ecc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Это заявление, как поясняет The Hill, могло вызвать разные толкования позиции США в отношении предстоящей зимней Олимпиады, поэтому в Госдепартаменте решили дать пояснения, отвергнув предположение о том, что Прайс говорил о перспективе бойкота Игр 2022. Во внешнеполитическом ведомстве, пишет газета, указали, что «администрация лишь обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае». «Как заявил Госдепартамент, мы регулярно обсуждаем с нашими союзниками и партнерами вызывающие общую озабоченность [вопросы], касающиеся КНР. Мы будем это делать и впредь, понимая, что общий подход всегда будет в наших интересах», — пояснил The Hill представитель американского внешнеполитического ведомства.

Прайс, как отметила газета, вынужден был после брифинга разъяснить свои слова. «Как я сказал, нам нечего объявить по поводу Олимпиады в Пекине. 2022 год еще далеко, но мы будем продолжать тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить беспокоящие нас всех вопросы и выработать общий подход к КНР», — написал он на своей странице в Twitter.

Призывы к бойкоту

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Между тем Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.