МИД Китая предостерег США от политизации спорта и Олимпийских игр в Пекине

«Что касается так называемого бойкота зимней Олимпиады в Пекине, я бы отметил, что политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии. Это нарушает интересы всех участников [Игр] и международного олимпийского движения», — сказал он. «Олимпийский комитет США и все международное сообщество не примут этого», — указал дипломат.

Он также отметил, что Китай будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить успешное проведение Олимпиады 2022 года в Пекине.

Во вторник газета The Hill со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента высокого ранга сообщила, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность совместного со своими союзниками бойкота зимней Олимпиады в Китае в 2022 году.

Данное разъяснение, как указало издание, последовало после сделанного в тот же день руководителем пресс-службы Госдепартамента Недом Прайсом заявления о том, что Соединенные Штаты обсуждали со своими зарубежными партнерами вопрос, следует ли участвовать в Играх 2022 года. «Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров, — сказал Прайс на регулярном брифинге для журналистов. — Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу».

Это заявление, как поясняет The Hill, могло вызвать разные толкования позиции США в отношении предстоящей зимней Олимпиады, поэтому в Госдепартаменте решили дать пояснения, отвергнув предположение, что Прайс говорил о перспективе бойкота Игр 2022. Во внешнеполитическом ведомстве, пишет газета, указали, что «администрация лишь обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае».

Призывы к бойкоту

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Между тем Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.