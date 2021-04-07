МВД ФРГ в свете обсуждения США бойкота Олимпиады в Китае напомнило об автономии спорта

«В принципе я могу сказать, что действует автономия спорта, то есть спортивная ассоциация вправе определять, в каких соревнованиях участвовать, а в каких — нет», — отметила представитель ведомства. «В остальном, разумеется, ведутся переговоры со всеми нашими партнерами, то есть и с США», — добавила она.

Ранее на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота Олимпийских игр в КНР. При этом он утверждал, что Пекин несет ответственность за различные серьезные нарушения прав человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в СУАР. Между тем Пекин, как отмечал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.