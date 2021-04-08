США намерены принять участие в Олимпиаде в Японии, невзирая на пандемию

«Наша позиция не изменилась. Разумеется, мы работаем в тесной координации с Национальным олимпийским комитетом США с целью выработки оценки [ситуации в Японии], а также с нашими советниками в сфере здравоохранения в правительстве США. Но наша позиция относительно их [американских спортсменов] присутствия на играх не изменилась», — отметила официальный представитель президента Джо Байдена.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b615c58682cd7c663746 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b615c58682cd7c663746 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--b615c58682cd7c663746" data-vnd="b615c58682cd7c663746" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b615c58682cd7c663746" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.