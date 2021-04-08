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21:12 (мск), источник: ТАСС

США намерены принять участие в Олимпиаде в Японии, невзирая на пандемию

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены принимать участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио невзирая на признаки ухудшения эпидемиологической обстановки в Японии. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Источник: AP 2020

«Наша позиция не изменилась. Разумеется, мы работаем в тесной координации с Национальным олимпийским комитетом США с целью выработки оценки [ситуации в Японии], а также с нашими советниками в сфере здравоохранения в правительстве США. Но наша позиция относительно их [американских спортсменов] присутствия на играх не изменилась», — отметила официальный представитель президента Джо Байдена.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

Власти Токио, как заявила ранее губернатор Юрико Коикэ, запросят правительство Японии ввести в столице усиленные меры против распространения нового коронавируса из-за ухудшения динамики роста числа новых выявленных случаев. В начале текущей недели аналогичные меры были приняты в префектурах Осака, Мияги и Хёго.

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