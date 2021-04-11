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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Япония на время ОИ зарезервирует 300 номеров для атлетов с COVID-19

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планирует подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых тест на коронавирус покажет положительный результат, сообщает агентство Kyodo.

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Источник: Спорт РИА Новости

Для предотвращения распространения COVID-19 во время Олимпиады оргкомитет рассматривает возможность зарезервировать целый отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни в районе Харуми, что обойдется, как ожидается, в сотни миллионов йен.

Те спортсмены и персонал Игр, которые не нуждаются в госпитализации, будут помещены на 10-дневный карантин в гостиничные номера. Также планируется подготовить до 30 специальных автомобилей, которые будут доставлять инфицированных пациентов в отель.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.

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