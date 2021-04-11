СМИ: Япония на время ОИ зарезервирует 300 номеров для атлетов с COVID-19

Для предотвращения распространения COVID-19 во время Олимпиады оргкомитет рассматривает возможность зарезервировать целый отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни в районе Харуми, что обойдется, как ожидается, в сотни миллионов йен.

Те спортсмены и персонал Игр, которые не нуждаются в госпитализации, будут помещены на 10-дневный карантин в гостиничные номера. Также планируется подготовить до 30 специальных автомобилей, которые будут доставлять инфицированных пациентов в отель.