Родченков высказался о названном в его честь акте

Он отметил, что закон меняет правила игры, так как теперь являющиеся частью допингового заговора люди усилят свою безопасность. «Теперь над их головами занесен дамоклов меч. Это совсем другие чувства и стиль жизни. Раньше ты был неприкасаемым и неуязвимым, а теперь ты — жертва», — добавил Родченков.