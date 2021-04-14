Город на западе Японии запретил проводить эстафету олимпийского огня на улицах

«Мы приняли решение отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня в городе Мацуяма на обычных дорогах. Мы приносим свои извинения перед жителями города. В первую очередь мы исходим из ситуации с коронавирусом и опасений по поводу нагрузки на медицинскую систему», — сказал он.

Этап эстафеты на территории префектуры Эхимэ должен пройти с 21 по 22 апреля. В Мацуяме забег планировалось провести 21 апреля. Ранее изменения в изначальный план эстафеты были внесены в городе Осака. Там она прошла в одном из парков без участия зрителей.

Эстафета олимпийского огня началась в Японии 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village («Джей-виллидж») в префектуре Фукусима. Она продлится 121 день, факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.