Инспекторы допинг-контроля РУСАДА взяли в марте у спортсменов более 700 проб
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Инспекторы
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Инспекторы
«В марте 2021 года было собрана 701 проба, из которых 679 — за счет средств субсидии, 11 — на основе заключенных контрактов и 11 — по заказу других тестирующих организаций», — сказал представитель
В первый месяц года РУСАДА взяло у спортсменов 608
За 2020 год было отобрано 8 294 пробы, из которых 650 — в декабре. 1 декабря исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов сообщил ТАСС, что за 11 предыдущих месяцев агентство отобрало 7 644 пробы и досрочно выполнило годовой план