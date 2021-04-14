Инспекторы допинг-контроля РУСАДА взяли в марте у спортсменов более 700 проб

«В марте 2021 года было собрана 701 проба, из которых 679 — за счет средств субсидии, 11 — на основе заключенных контрактов и 11 — по заказу других тестирующих организаций», — сказал представитель пресс-службы.

В первый месяц года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, в феврале — 705.