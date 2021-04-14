РУСАДА в марте открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло в марте пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло в марте пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в
«В марте 2021 года отделом по обработке результатов было открыто пять дел о возможном нарушении антидопинговых правил», — сказал представитель
В январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил, в феврале — ни одного.
За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.
В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м — 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.