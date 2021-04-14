РУСАДА в марте открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

«В марте 2021 года отделом по обработке результатов было открыто пять дел о возможном нарушении антидопинговых правил», — сказал представитель пресс-службы.

В январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил, в феврале — ни одного.

За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.