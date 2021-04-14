WADA опубликовало антидопинговые правила МОК для участников Олимпиады в Токио

Предписания приведены в соответствие с обновленным антидопинговым кодексом и новым списком запрещенных веществ и методов, вступившими в силу с 1 января 2021 года. Они начнут действовать с 13 июля, когда откроется олимпийская деревня, и до закрытия состязаний.

За это время все спортсмены — участники Олимпиады будут подвергнуты допинг-контролю Международным агентством допинг-тестирования (ITA), которое МОК наделил частью своих обязанностей, связанных с обеспечением процесса взятия проб во время Олимпиады. ITA может проводить тестирование любого спортсмена — участника Игр как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды, а также потребовать сдать пробы в любое время и в любом месте.

При обнаружении нарушений антидопингового законодательства результаты нарушителя будут аннулированы. Кроме того, спортсмен будет лишен медалей. В командных дисциплинах при обнаружении более чем одной положительной пробы на допинг может быть назначено целевое тестирование всех членов дружины.