Фоторепортажи
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
16:07 (мск), источник: БЕЛТА

WADA опубликовало антидопинговые правила МОК для участников Олимпиады в Токио

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало антидопинговые правила Международного олимпийского комитета на Игры в Токио, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт агентства.

Наверх

Предписания приведены в соответствие с обновленным антидопинговым кодексом и новым списком запрещенных веществ и методов, вступившими в силу с 1 января 2021 года. Они начнут действовать с 13 июля, когда откроется олимпийская деревня, и до закрытия состязаний.

За это время все спортсмены — участники Олимпиады будут подвергнуты допинг-контролю Международным агентством допинг-тестирования (ITA), которое МОК наделил частью своих обязанностей, связанных с обеспечением процесса взятия проб во время Олимпиады. ITA может проводить тестирование любого спортсмена — участника Игр как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды, а также потребовать сдать пробы в любое время и в любом месте.

При обнаружении нарушений антидопингового законодательства результаты нарушителя будут аннулированы. Кроме того, спортсмен будет лишен медалей. В командных дисциплинах при обнаружении более чем одной положительной пробы на допинг может быть назначено целевое тестирование всех членов дружины.

Игры XXXII Олимпиады в Токио планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Белорусские атлеты планируют завоевать около 100 олимпийских лицензий. На текущий момент олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнил, по данным оргкомитета Игр, 81 белорусский спортсмен в 16 видах спорта.

 Гороскоп на май 2020
Анна Седокова сделала сенсационное признание, изменившее ее до неузнаваемос
Жену и сына Овечкина пустили на трибуну. Ови забил и отдал пас
Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года
В Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата»
Тренер сборной России: Исключений для Ефимовой делать не будем
Источник: Допинг-офицеры приехали на базу «Ак Барса»
«"Спартак" дурят». Разбор судейства тура РПЛ
Болельщики обсуждают странный фол украинской футболистки (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь