Минобрнауки хочет законодательно закрепить понятие студенческого спорта

«Мы пришли к тому, что студенческий спорт надо выделять в отдельную категорию, отделять его от детско-юношеского спорта и говорить о том, что студенческий спорт — это большая разновидность спорта, большие объёмы людей, которые занимаются в этом, и он требует отдельного закрепления на законодательном уровне», — рассказал он в ходе пресс-конференции, посвященной Всероссийскому фестивалю студенческого спорта «АССК. ФЕСТ».
Аширов отметил, что совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов министерство разработало документ, закрепляющий понятие студенческого спортивного клуба, порядок его работы.
Он добавил, что на предстоящем фестивале будет презентована типовая модель студенческого спортивного клуба, чтобы опираясь на неё, образовательные организации могли создавать свои клубы.
Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. ФЕСТ» пройдет с 18 по 22 мая в Деревне Универсиады (г. Казань) и объединит более двух тысяч студентов российских вузов и ссузов. В рамках фестиваля предусмотрены Суперфинал Чемпионата АССК России, очный этап образовательного проекта «АССК.pro», финал Всероссийского клубного турнира «Восток vs Запад», забег АССК России на 5 км, финал конкурса «Битва болельщиков», кибертурнир, семинар-совещание «Студенческий спорт в ПОО», а также грантовый конкурс Росмолодежи и деловая программа.