Минобрнауки хочет законодательно закрепить понятие студенческого спорта

«Мы пришли к тому, что студенческий спорт надо выделять в отдельную категорию, отделять его от детско-юношеского спорта и говорить о том, что студенческий спорт — это большая разновидность спорта, большие объёмы людей, которые занимаются в этом, и он требует отдельного закрепления на законодательном уровне», — рассказал он в ходе пресс-конференции, посвященной Всероссийскому фестивалю студенческого спорта «АССК. ФЕСТ».

Аширов отметил, что совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов министерство разработало документ, закрепляющий понятие студенческого спортивного клуба, порядок его работы.

Он добавил, что на предстоящем фестивале будет презентована типовая модель студенческого спортивного клуба, чтобы опираясь на неё, образовательные организации могли создавать свои клубы.