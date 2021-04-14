Фоторепортажи
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
35Eagle Fighting Championship в Москве
16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минобрнауки хочет законодательно закрепить понятие студенческого спорта

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ считает необходимым законодательно закрепить понятие студенческого спорта, заявил директор департамента государственной молодежной политики Денис Аширов.

Наверх

«Мы пришли к тому, что студенческий спорт надо выделять в отдельную категорию, отделять его от детско-юношеского спорта и говорить о том, что студенческий спорт — это большая разновидность спорта, большие объёмы людей, которые занимаются в этом, и он требует отдельного закрепления на законодательном уровне», — рассказал он в ходе пресс-конференции, посвященной Всероссийскому фестивалю студенческого спорта «АССК. ФЕСТ».

Аширов отметил, что совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов министерство разработало документ, закрепляющий понятие студенческого спортивного клуба, порядок его работы.

Он добавил, что на предстоящем фестивале будет презентована типовая модель студенческого спортивного клуба, чтобы опираясь на неё, образовательные организации могли создавать свои клубы.

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. ФЕСТ» пройдет с 18 по 22 мая в Деревне Универсиады (г. Казань) и объединит более двух тысяч студентов российских вузов и ссузов. В рамках фестиваля предусмотрены Суперфинал Чемпионата АССК России, очный этап образовательного проекта «АССК.pro», финал Всероссийского клубного турнира «Восток vs Запад», забег АССК России на 5 км, финал конкурса «Битва болельщиков», кибертурнир, семинар-совещание «Студенческий спорт в ПОО», а также грантовый конкурс Росмолодежи и деловая программа.

 От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Что произойдет с организмом, если съедать один банан каждый день
Возрастное ограничение 18+
Жену и сына Овечкина пустили на трибуну. Ови забил и отдал пас
СМИ: «Барселона» ведет переговоры с агентом Агуэро
Сухина: Инцидент в судейской перед игрой со «Спартаком» придуман
Василий Березуцкий назвал причину перехода в «Краснодар»
Стала известна дата начала подготовки сборной России к Евро-2020
«"Спартак" дурят». Разбор судейства тура РПЛ
Болельщики назвали лучших игроков в мире по позициям
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь