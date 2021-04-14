Спрогнозировано место России в медальном зачете Олимпиады в Токио

Ожидается, что российская команда займет третье место по общему количеству наград, завоевав 73 медали, 23 из которых золотые. Лидерами рейтинга могут стать американцы, которым спрогнозировали 114 медалей, в том числе 43 золотые. На втором месте, согласно прогнозу, будут располагаться спортсмены из Китая с 38 золотыми медалями (85 в сумме).

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.