Представлена форма российских атлетов на Олимпийских играх в Токио

Напомним, что Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса были перенесены с лета прошлого года и пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

Также решением Спортивного арбитражного суда, вынесенным в декабре по делу ВАДА против РУСАДА, российским спортсменам на протяжении двух лет запрещено использовать национальный флаг, гимн и название «Сборная России», в том числе и на форме. В Токио команда выступит под флагом ОКР. Проект экипировки ранее был представлен на исполкоме организации и, по словам главы национального олимпийского комитета Станислава Позднякова, уже одобрен МОК.