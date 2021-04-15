Японский министр не исключил, что Игры в Токио могут пройти полностью без зрителей

«Я думаю, что будет сделано так, чтобы их можно было провести в такой ситуации. Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр», — сказал он.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
20 марта организаторы приняли окончательное решение проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.
В преддверии скорого начала Игр японская общественность продолжает высказывать опасения по поводу их проведения в условиях пандемии. Так, согласно недавнему опросу агентства Кyodo, 39,2% японцев выступили за полную отмену Игр, тогда как 32,8% респондентов высказались еще за один перенос сроков Олимпиады. Проведение Игр эти летом поддержали только 24,5% опрошенных.