Сборной Канады прогнозируют 20 медалей на Играх в Токио и 18-е общекомандное место

Согласно представленной аналитической модели, основанной на статистике предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных соревнований, канадцы смогут завоевать четыре золотые медали. Первые места представители Канады теоретически смогут получить в плавании, пляжном волейболе и гребле на каноэ. Также канадских атлетов может ждать успех в прыжках в воду, борьбе, гимнастике и десятиборье.