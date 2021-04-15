Фоторепортажи
26AMC Fight Nights 100 в Москве
Сборная России проиграла Словакии
10:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Генсек правящей партии Японии допустил вариант отмены Олимпиады

ТОКИО, 15 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи считает, что, если ситуация по коронавирусу будет ухудшаться и проведение Олимпийских игр станет чрезвычайно затруднительным, вариант отмены соревнований возможен.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика

«Если будет сказано, что (проведение Игр — ред.) является практически невозможным, то ничего не останется сделать, кроме как отказаться от этого», — цитирует агентство Киодо слова Никаи в ходе записи программы на телеканале TBS.

Таким образом, отмечает агентство, генсек правящей партии допустил и вариант отмены мероприятий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с этим Никаи подчеркнул значимость планируемой Олимпиады для страны, назвав Игры «огромной возможностью для Японии».

«Безусловно мы хотели бы, чтобы все получилось», — заявил он, добавив при этом, что возникающие вопросы «необходимо решать постепенно».

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта — 33, и категориям — 339.

Изначально планировалось участие 10−12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено. Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Кроме этого, не исключается, что японские зрители также могут быть не допущены на трибуны, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Накануне, за 100 дней до Олимпиады, в мэрии Токио были установлены 2,6-метровые фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр — Мирайва и Сомэйти. Одновременно с этим в одном из излюбленных мест туристов и жителей Токио — горе Такао — были установлен постамент с олимпийскими кольцами.

Читайте также
 От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Что произойдет с организмом, если съедать один банан каждый день
Возрастное ограничение 18+
«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов
Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Осаке
Kicker: Флик вскоре объявит об уходе из «Баварии»
«Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Боруссию» в плей-офф ЛЧ
«Сент-Луис» проиграл. Тарасенко отдал голевую передачу
Радулов будет прооперирован и пропустит остаток сезона НХЛ
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь