Генсек правящей партии Японии допустил вариант отмены Олимпиады
ТОКИО, 15 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь правящей в Японии
ТОКИО, 15 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь правящей в Японии
«Если будет сказано, что (проведение Игр — ред.) является практически невозможным, то ничего не останется сделать, кроме как отказаться от этого», — цитирует агентство Киодо слова Никаи в ходе записи программы на телеканале TBS.
Таким образом, отмечает агентство, генсек правящей партии допустил и вариант отмены мероприятий.
Вместе с этим Никаи подчеркнул значимость планируемой Олимпиады для страны, назвав Игры «огромной возможностью для Японии».
«Безусловно мы хотели бы, чтобы все получилось», — заявил он, добавив при этом, что возникающие вопросы «необходимо решать постепенно».
Олимпиада в Токио была перенесена на год
Накануне, за 100 дней до Олимпиады, в мэрии Токио были установлены 2,6-метровые фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр — Мирайва и Сомэйти. Одновременно с этим в одном из излюбленных мест туристов и жителей Токио — горе Такао — были установлен постамент с олимпийскими кольцами.