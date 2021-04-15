НОК Беларуси готов к дальнейшей поддержке спортивной медицины в стране — Виктор Лукашенко

15 апреля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь готов к дальнейшей поддержке спортивной медицины в стране, отметил на открытии Международной научно-практической конференции «100 дней до Токио» президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
«Хочу отметить, что НОК Беларуси готов к дальнейшему сотрудничеству и поддержке спортивной медицины нашей страны. Современный спорт высших достижений сегодня — это, по сути, не соревнование атлетов, а соревнование технологий их подготовки. Спортивная медицина, являясь неотъемлемой составляющей подготовки любого атлета, призвана решать целый ряд специфических задач. Успех отдельного атлета — это комплексная работа не только тренера, спортивного функционера, но и человека, отвечающего за самое важное в нашей жизни, за здоровье. И высшей наградой, безусловно, станет достойное выступление спортсмена на международных стартах, в первую очередь на Олимпийских играх», — отметил Виктор Лукашенко.
Международная научно-практическая конференция «100 дней до Токио» пройдет 15—16 апреля в столице. Цель мероприятия — изучение актуальных направлений научно-методического и медицинского сопровождения подготовки спортсменов к Олимпийским играм, организация международного обмена знаниями ученых, практиков и представителей спортивного сообщества.
Организаторами конференции выступили НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, РНПЦ спорта, БГУФК, при участии Национального антидопингового агентства, Президентского спортивного клуба, общественного объединения «Белорусская ассоциация спортивной медицины». -0-
Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций — Ковальчук.
Пиневич: в приоритете — обеспечить здоровье и безопасность белорусских участников Олимпиады.
В РНПЦ спорта уже вакцинировались порядка 50 атлетов.