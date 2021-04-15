НОК Беларуси готов к дальнейшей поддержке спортивной медицины в стране — Виктор Лукашенко

«Хочу отметить, что НОК Беларуси готов к дальнейшему сотрудничеству и поддержке спортивной медицины нашей страны. Современный спорт высших достижений сегодня — это, по сути, не соревнование атлетов, а соревнование технологий их подготовки. Спортивная медицина, являясь неотъемлемой составляющей подготовки любого атлета, призвана решать целый ряд специфических задач. Успех отдельного атлета — это комплексная работа не только тренера, спортивного функционера, но и человека, отвечающего за самое важное в нашей жизни, за здоровье. И высшей наградой, безусловно, станет достойное выступление спортсмена на международных стартах, в первую очередь на Олимпийских играх», — отметил Виктор Лукашенко.