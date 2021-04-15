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13:22 (мск), источник: БЕЛТА

Ковальчук: Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время конференции «100 дней до Токио», передает корреспондент БЕЛТА.

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«К сожалению, вопреки главному завету Пьера де Кубертена “О спорт, ты — мир!” Олимпиада становится элементом политических игр, политики двойных стандартов, — сказал Сергей Ковальчук. — Считаю, что Олимпийские игры и спорт должны быть объединяющей силой народов, стран и континентов. Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций. Необходимо направить все усилия на объединение общества в честной борьбе за олимпийский пьедестал. В этой связи значимая роль отводится именно спортивной науке и медицине».

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«Олимпийские игры не за горами, радует что у нас есть такая уникальная возможность обсудить все нюансы подготовки к Играм и при необходимости успеть подкорректировать некоторые ее аспекты», — добавил министр.

Международная научно-практическая конференция «100 дней до Токио» проходит 15—16 апреля в столице. Цель мероприятия — изучение актуальных направлений научно-методического и медицинского сопровождения подготовки спортсменов к Олимпийским играм, организация международного обмена знаниями ученых, практиков и представителей спортивного сообщества.

Организаторами конференции выступили НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, РНПЦ спорта, БГУФК, при участии Национального антидопингового агентства, Президентского спортивного клуба, общественного объединения «Белорусская ассоциация спортивной медицины».

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