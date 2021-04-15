Ковальчук: Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций

«К сожалению, вопреки главному завету Пьера де Кубертена “О спорт, ты — мир!” Олимпиада становится элементом политических игр, политики двойных стандартов, — сказал Сергей Ковальчук. — Считаю, что Олимпийские игры и спорт должны быть объединяющей силой народов, стран и континентов. Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций. Необходимо направить все усилия на объединение общества в честной борьбе за олимпийский пьедестал. В этой связи значимая роль отводится именно спортивной науке и медицине».
«Олимпийские игры не за горами, радует что у нас есть такая уникальная возможность обсудить все нюансы подготовки к Играм и при необходимости успеть подкорректировать некоторые ее аспекты», — добавил министр.
Международная научно-практическая конференция «100 дней до Токио» проходит 15—16 апреля в столице. Цель мероприятия — изучение актуальных направлений научно-методического и медицинского сопровождения подготовки спортсменов к Олимпийским играм, организация международного обмена знаниями ученых, практиков и представителей спортивного сообщества.
Организаторами конференции выступили НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, РНПЦ спорта, БГУФК, при участии Национального антидопингового агентства, Президентского спортивного клуба, общественного объединения «Белорусская ассоциация спортивной медицины».