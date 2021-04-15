Ковальчук: Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций

«К сожалению, вопреки главному завету Пьера де Кубертена “О спорт, ты — мир!” Олимпиада становится элементом политических игр, политики двойных стандартов, — сказал Сергей Ковальчук. — Считаю, что Олимпийские игры и спорт должны быть объединяющей силой народов, стран и континентов. Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций. Необходимо направить все усилия на объединение общества в честной борьбе за олимпийский пьедестал. В этой связи значимая роль отводится именно спортивной науке и медицине».