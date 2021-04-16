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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Британский журналист возмутился формой россиян на Олимпийских играх

Журналист New York Times в Лондоне Тарик Панья выразил недовольство, что на представленной накануне форме для российских спортсменов на Олимпийские игры — 2020 в Токио явно виден флаг России.

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Источник: РИА "Новости"

«Посмотрите, российская олимпийская форма похожа на гигантский российский флаг. Правильно — на российский флаг, который якобы запрещён на Олимпийских играх 2020 года», — написал Панья в своём «твиттере».

В комментариях к твиту мнения разошлись. «По мне больше похоже на Филиппины… или на Чехию», — написал один пользователь. «Возьми себя в руки», — высказался в адрес журналиста другой.

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Накануне на презентации формы для российских спортсменов на Олимпиаде глава ОКР Станислав Поздняков уточнил, что она согласована со Спортивным арбитражным судом.

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