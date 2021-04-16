Британский журналист возмутился формой россиян на Олимпийских играх

«Посмотрите, российская олимпийская форма похожа на гигантский российский флаг. Правильно — на российский флаг, который якобы запрещён на Олимпийских играх 2020 года», — написал Панья в своём «твиттере».

В комментариях к твиту мнения разошлись. «По мне больше похоже на Филиппины… или на Чехию», — написал один пользователь. «Возьми себя в руки», — высказался в адрес журналиста другой.