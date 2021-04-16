Это точно санкции? На показе олимпийской экипировки для россиян, лишенных флага в Токио, флаг на форме обнаружил даже глава ОКР

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Для справки. Согласно февральскому решению Международного олимпийского комитета, российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под эгидой Олимпийского комитета России, при этом им разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Флаг российской делегации на Играх должен включать в себя логотип ОКР, но любой текст на флаге запрещен. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение «ROC» вместо «RUS».

Обладай я властными полномочиями в Российской Федерации, ей богу, не поскупился бы на знаки государственного отличия и денежного довольствия для разработчиков и дизайнеров комплекта спортивной формы, в котором российские представители будут соревноваться на Олимпийских играх в Токио.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aa031c36e2347b8896c2" data-vnd="aa031c36e2347b8896c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aa031c36e2347b8896c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомню, что речь идет о команде, подвергнутой санкциям, согласно решению CAS от 17 декабря 2020 года. Главное в этом документе — до 16 декабря 2022 года Российская Федерация потеряла все права на участие под своим флагом и гимном в Олимпийских играх (ОИ в Токио и ОИ в Пекине) и чемпионатах мира.

То есть, новая модельная линейка спортивной формы разрабатывалась специалистами для пораженной в правах команды. Даже не сборной России, а команды Олимпийского комитета России. А на выходе разработчики и дизайнеры выдали настоящий фэшн-гимн российской команды, будто она не штрафник, а находится на блестящем счету у МОКа и являет собой образец безукоризненной репутации, отчего национальную символику ни в коем случае нельзя ретушировать, а, наоборот, нужно выводить на первый план.

Официальный экипировщик олимпийской команды России компания ZASPORT с этой задачей (не маскировать, а выпячивать) справилась блестяще. Основатель бренда Анастасия Задорина заявила ТАСС, что экипировщик изначально разработал «нейтральную» форму для российских спортсменов, чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам.

Когда мы представляли комиссии спортсменов первые эскизы коллекции Tokyo 2020, нас просили добавить больше надписей Russia, триколора: для атлетов действительно важна символика нашей страны на форме. Но компания не могла не принимать во внимание вероятность того, что наши спортсмены отправятся в Токио под нейтральным флагом. Поэтому наша команда разработала два варианта экипировки, где есть модели идентичного кроя, шевроны на пуговицах, которые можно легко пристегнуть и отстегнуть. Анастасия Задорина основатель бренда ZASPORT

При этом Задорина заверила, что компания учла все требования Международного олимпийского комитета (МОК): «Мы учли эти новые вводные и предоставили МОКу дополнительные эскизы формы, которые оперативно были согласованы».

Стоит упомянуть, что это же компания ZASPORT была автором российской формы на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, но тогда к облачению команды, лишенной флага и гимна, было не придраться.

При первом же взгляде на любой элемент тогдашней экипировки было понятно, что в нем выступает коллектив нейтральных атлетов, пораженный в олимпийских правах. Но тогда и требования МОК были другими: никаких аббревиатур «RUS» на форме, никакого использования национальных цветов, которые могут сложиться в расцветку государственного флага.

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При формировании нынешней линейки 2021 года Задорина и компания руководствовались упомянутым вердиктом CAS, который уже тогда посчитали чрезвычайно лояльным по отношению к РФ с учетом доказанного факта манипуляций с результатами допинг-проб в Московской лаборатории.

Так вот, в пункте, касающегося требований к олимпийской форме «команды Олимпийского комитета России», сказано: «На форму атлета разрешено наносить название “Россия”, но при этом его нужно дублировать надписью на английском языке “нейтральный атлет” тем же шрифтом того же размера. Более того, эту нейтральную форму разрешено оформлять с применением цветов государственного флага».

В итоге цвета государственного флага были применены в дизайнерском решении настолько буквально, что сомнений в том, что на форме нейтральных атлетов они сформировали национальный флаг Российской Федерации, не осталось ни у кого. Включая президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова: «Самый главный символ — это флаг, который, по решению CAS, мы не можем использовать. Но тут даже не нужно иметь сильное воображение. В той форме, которую все видели, наш национальный флаг виден очень ярко».

Кстати, Поздняков также подтвердил, что эта модельная линейка для команды Олимпийского комитета России согласована с МОКом. В этой связи непонятна подобная снисходительность международного комитета в принципиальных вопросах.

Если на форме команды, по решению высшего спортивного судебного органа лишенной на Олимпиаде государственного флага, этот флаг присутствует с обескураживающей ясностью, то как такой открытый, даже с неким вызовом, акцент на государственный «триколор» можно было согласовывать?

Если вам непринципиальны ваши же расследования и бескомпромиссные решения по ним во имя чистоты спорта и принципов «fair play», то, может, и не стоило все это затевать в отношении российского спорта? Иначе все это все больше становится похоже на бурю в стакане воды, когда, по мнению одних, стакан наполовину полон, а по ощущениям других — наполовину пуст.

Если вы сами пасуете перед масштабом своих же санкций в отношении могучей и великой спортивной державы, то, может, не стоило и начинать эту гонку преследования, в которой МОК остается непонятым всеми сторонами этого допинг-конфликта?

P. S. Мировое информационное агентство Associated Press не стало ждать официальной реакции МОКа, а само запросило от него информацию. Международный олимпийский комитет подтвердил слова российской стороны: российским спортсменам в Токио, действительно, будет разрешено носить различную форму национальных цветов, представленную моделями на показе в Москве 14 апреля.

«Дизайн униформы ОКР для Олимпийских игр в Токио-2020 соответствует установленным и опубликованным руководящим принципам по реализации санкций. Униформа была утверждена на этой основе», — ответил МОК AP в официальном письме по электронной почте.