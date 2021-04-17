Фоторепортажи
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
01:01 (мск), источник: ТАСС

В Японии заявили, что не намерены отказываться от Олимпиады

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии не планирует отказываться от планов проведения летних Олимпийских игр в Токио невзирая на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране.

Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

«Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку», — заявил японский лидер, отвечая на вопрос не отказался ли Токио от замысла провести Игры на фоне новой вспышки коронавируса.

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Рублев обыграл Надаля и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
Клуб, спасти который просили Путина, возвращается. Ждем в РПЛ
Куман выиграет Кубок Испании: Топ-5 ставок выходных
Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактом Месси
Молодой игрок из Уфы подписал идеальный контракт с клубом НХЛ
Голевой матч в Краснодаре, уверенная победа ЦСКА: ставим на РПЛ
Россиянин показал худший результат в практике Гран-при Формулы-1
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь