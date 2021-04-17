В Японии заявили, что не намерены отказываться от Олимпиады

Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

«Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку», — заявил японский лидер, отвечая на вопрос не отказался ли Токио от замысла провести Игры на фоне новой вспышки коронавируса.