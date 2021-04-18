Разработчик «Спутника V» прислал РУСАДА состав вакцины, в котором нет запрещенных веществ

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило ТАСС, что не видит препятствий для вакцинации спортсменов «Спутником V» с целью защиты от коронавируса. В то же время Всемирное антидопинговое агентство попросило РУСАДА связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации. В WADA также уточнили, что взаимодействуют с производителями и других вакцин.

«РУСАДА получило ответ на свой запрос из центра Гамалеи. Нам предоставлен документ с составом вакцины, подтверждающий, что ни один из ее компонентов не имеет никакого отношения к запрещенным Всемирным антидопинговым агентством препаратам», — заметил собеседник ТАСС.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.