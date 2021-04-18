«Издевательство»: иностранные СМИ — о расцветке олимпийской формы России

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда до 16 декабря 2022 года российским атлетам запрещено выступать в экипировке с национальной символикой, под государственными флагом, гимном и названием «сборная России» на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.

Презентованная форма выглядит следующим образом.

Одним из первых негативно отреагировал журналист американской газеты New York Times Тарик Панья, который усомнился в том, что дизайн формы соответствует положениям о наказании WADA.

«Вы только посмотрите, форма российских олимпийцев выглядит как гигантский флаг России. Это совершенно точно российский флаг, который должен быть запрещен на Олимпийских играх в Токио», — пожаловался Панья в своем Twitter.

К слову, МОК признал допустимым выбранный российской стороной концепт.

«Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) соответствует установленным и опубликованным положениям», — прокомментировали в МОК запрос РИА Новости.

Заголовки многих иностранных СМИ пестрели ехидными замечаниями о том, что расцветка формы не создает ощущение запрета на использование флага.

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В заметке британского портала Inside the Games форму характеризуют «противоречивой» в связи с тем, что в ее расцветке ярко выделяется вся цветовая гамма триколора .

Австралийская газета The Sydney Morning Herald пошла дальше: заголовок ее статьи начинается с саркастического вопроса «Какой запрет?».

Автор заметки на эту же тему в американском новостном агентстве Associated Press также полагает, что болельщики будут считывать в дизайн-коде российский флаг.

«Посмотрев на форму, вы не поймете, что на Россию наложены санкции», — рассуждает автор.

Неожиданно «на защиту» российских олимпийцев встал один из их главных соперников — представитель сборной Норвегии по лыжным гонкам. Чемпион мира-2021 Эмиль Иверсен поддержал мнение, что форма «выдает» родину российских атлетов, но вместе с тем отметил ее соответствие условиям наказания и эстетическую составляющую.

«Я немного интересуюсь одеждой, поэтому считаю, что олимпийская одежда россиян довольно крутая. Она не очень нейтральная, но, вероятно, все в порядке. <…> Они выглядят “очень русскими” в этой одежде», — цитирует чемпиона мира из Норвегии газета Dagbladet.

А вот норвежский портал Nettavisten не выразил солидарность с соотечественником. В заголовке своей статьи Симен Леннинг использовал максимально жесткое слово для характеристики российской экипировки — «издевательство».

«Надо признать, что в российской форме, представленной на этой неделе в Москве, было немного нейтрального», — пишет Леннинг.

Использовав слово «издевательство», Леннинг сделал отсылку на статью британского издания Daily Mail, которое также не постеснялось в выражениях, выделив в заголовке слова «идентичный» (о схожести расцветки формы и флага) и «запрещенный» (отсылка к решению CAS).

«Такая форма является издевательством по отношению к наказанию, наложенному WADA на российскую сторону», — говорится в тексте заметки.