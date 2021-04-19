Около 1,4 тыс. спортсменов ФРГ должны вакцинироваться перед участием в Олимпиаде в Токио

«Олимпийцы должны быть заблаговременно вакцинированы перед Олимпийскими играми», — отметил Альтер. «На данный момент мы предполагаем, что можем гарантировать это в рамках проведения прививочной кампании», — добавил он.

Ранее Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB, НОК) неоднократно выражала надежду, что все члены делегаций Олимпийских и Паралимпийских игр, желающие пройти вакцинацию, смогут сделать прививку. Только в этом случае DOSB сможет «с чистой совестью отправить команду в Токио», заметил президент DOSB Альфонс Хёрманн.