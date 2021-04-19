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14:41 (мск), источник: ТАСС

Около 1,4 тыс. спортсменов ФРГ должны вакцинироваться перед участием в Олимпиаде в Токио

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,4 тыс. спортсменов из Германии должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса перед участием в Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Об этом в понедельник агентству DPA заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

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«Олимпийцы должны быть заблаговременно вакцинированы перед Олимпийскими играми», — отметил Альтер. «На данный момент мы предполагаем, что можем гарантировать это в рамках проведения прививочной кампании», — добавил он.

Ранее Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB, НОК) неоднократно выражала надежду, что все члены делегаций Олимпийских и Паралимпийских игр, желающие пройти вакцинацию, смогут сделать прививку. Только в этом случае DOSB сможет «с чистой совестью отправить команду в Токио», заметил президент DOSB Альфонс Хёрманн.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название игр «Токио-2020» сохранено. В пятницу глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото отметила, что вариант отмены состязаний не рассматривается.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.

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